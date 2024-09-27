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الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون، دليلك لمشاهدة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

النادي الأهلى، ينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة العربية السعودية “ آرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

 

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، والذي يقدمه سعدون الكواري يضم:

- وائل جمعة

- طارق الجلاهمة

- هيثم فاروق

- والمباراة من تعليق عصام الشوالي

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر، والذي يقدمه إبراهيم فايق يضم:

استوديو افتتاحي:

- إسماعيل يوسف

- سيد عبد الحفيظ

- محمد بركات

- البرازيلي فيليبي سكولاري

الاستوديو السابق للمباراة:

- البرازيلي ريكاردو كاكا

- الفرنسي باتريك فييرا

- أحمد عز

- تامر بدوي

- أحمد عفيفي

- الإسباني ماتيو لاهوز (المحلل التحكيمي)

ويعلق مدحت شلبي وفارس عوض على المباراة عبر قناتي إم بي سي مصر 1، وإم بي سي مصر 2

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