السوبر الإفريقي، كولر يكثف جلساته الفردية مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كثف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلساته الفردية مع لاعبي فريقه داخل معسكر مباراة السوبر الإفريقي.

وعقد السويسري أكثر من جلسة فردية مع عدد من لاعبي الأهلي المنتظر مشاركتهم بشكل أساسي فى مباراة اليوم أمام الزمالك.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، إقامة مران خفيف للاعبين في فندق الإقامة، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر إقامة مران الفريق في تمام الحادية عشرة والنصف، ويعقبه أداء اللاعبين لصلاة الجمعة داخل فندق الإقامة أيضًا.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على استاد المملكة آرينا بالرياض، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.