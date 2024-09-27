الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه طبريا ومحيطها

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإطلاق صواريخ من لبنان تجاه طبريا ومحيطها.

ودوت صافرات الإنذار في بلدات وكيبوتسات إسرائيلية عدة بمحيط بحيرة طبريا.


رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا

 ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ في البحر قرب ميناء حيفا وشظايا صاروخ اعتراضي على وسط المدينة.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمنطقة مفتوحة.

 

في هذا السياق قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة أثناء اندفاعهما نحو الملاجئ في حيفا.

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