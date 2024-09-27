مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث بسوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الكيلو 52 بطريق البحر الأحمر الصحراوي الشرقى بمركز أخميم بسوهاج.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث على الطريق الصحراوى بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الكيلو 52 بطريق البحر الاحمر الصحراوى الشرقى بمركز اخميم بسوهاج.

مما نتج عن مصرع 3 وإصابة 15 آخرين وهم كل من وفاء السيد م. 32 عاما وعبدالله م. ع. الم. 23 عاما وجثة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالى 22 عاما.

واصابة كلا من محمد ر. ع 20 عاما مصابا بجرح بالذراع الأيمن، ونورا ر. أ 52 عاما مصاب بجرح وخذي بالعين اليمنى محمود ف. م. 19 عاما مصاب بغيبوبة تامة حسن م. ر. 21 عاما مصاب بغيبوبة تامة وهلال م. م. 23 عاما مصاب بجروح متفرقة بالذراعين وخالد إ. ف. 22 عاما مصاب باشتباه نزيف بالبطن أمير ح. أ. 28 عاما مصاب باشتباه مابعد الارتجاج ورزق م. أ. ط. 14 عاما مصاب بجرح فروة الرأس محمد ل. أ. 15 عاما مصاب بجرح بالجبهة، وأحمد الج. ح. 27 عاما مصاب بسحاجات وكدمات بالجسم ومصطفى ق. ك. 20 عاما مصاب بغيبوبة تامة ومحمد م. خ. م. 41عاما بكسر بالقدم الأيمن، وعبد الحميد ع. ص. 14 عاما مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وحمزة ص. أ. 2 سنه ونصف مصاب بسحجات وكدمات، وعزيزة ز. ع. 40 عاما مصابة بجرح بالقدم اليمنى.

تم التحفظ على الجثامين الثلاثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم نقل 11 مصابا إلى مستشفى سوهاج الجامعى، و3 آخرين إلى مستشفى سوهاج العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.