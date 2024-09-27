السيطرة على مشاجرة بين أبناء عمومة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين أبناء عمومة واحدة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات على الجيرة ولهو الأطفال وضبط المتهمين.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة جرجا وقد تم ضبط طرفى المشاجرة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا تبين حدوث مشاجرة طرفيها كل من:

"طرف أول"

الضمراني خ ا خ- 51 سنة عامل، ونجلي عمومته رفيع ا خ ا - 25 سنة عامل مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس"، وشاهر ر ا خ - 20 سنة عامل مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس"، و"طرف ثانٍ" ربيع م ا ح- 49 سنة عامل ونجلي عمومته عبد الحليم م ع ا- 24 سنة عامل مصابًا “جرح رضي بفروة الرأس”، و أحمد ع ا ح- 41 سنة سائق مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس" الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات في ما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.