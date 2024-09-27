قبل انطلاقها بساعات، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

يستعد 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، بداية من غد السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 2 يناير 2025.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهي الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي تتميز بالتنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا)، بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.