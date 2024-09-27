التفاصيل الكاملة لانطلاق منافسات كأس العالم لكرة اليد اليوم.. الأهلي يصطدم ببطل أستراليا.. الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي.. وهذه مواعيد المباريات

كرة اليد، تنطلق اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.

مواعيد مباريات اليوم في مونديال اليد

وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي “3 عصرا”

سيدني الأسترالي × الأهلي

تاوباتي البرازيلي × الزمالك

موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام سيدني الأسترالي في الـ6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام تاوباتي البرازيلي في الـ9 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.