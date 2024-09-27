كرة اليد، مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

كرة اليد، تنطلق اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.

مواعيد مباريات اليوم في مونديال اليد

وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي - 3 عصرا | أون تايم سبورتس 1

سيدني × الأهلي - 6:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

تاوباتي × الزمالك - 9 مساء | أون تايم سبورتس 1

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.