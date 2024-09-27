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رياضة

كرة اليد، الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي في افتتاح مونديال الأندية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الإسباني فرناندو باربييتو، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام فريق تاوباتي بطل البرازيل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

 

موعد مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي

 ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام تاوباتي البرازيلي في الـ9 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل مباراة الزمالك وتاوباتي البرازيلي مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

 

مباريات اليوم في مونديال الأندية

 وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي - 3 عصرا

سيدني × الأهلي - 6:30 مساء

تاوباتي × الزمالك - 9 مساء

 

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

 وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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