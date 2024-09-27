كرة اليد، الأهلي يواجه سيدني الأسترالي في افتتاح كأس العالم للأندية

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفان مادسن، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام فريق سيدني الأسترالي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام سيدني الأسترالي في الـ6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

مباريات اليوم في مونديال الأندية

وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي - 3 عصرا

سيدني × الأهلي - 6:30 مساء

تاوباتي × الزمالك - 9 مساء

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.