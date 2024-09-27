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رياضة

كرة اليد، اليوم انطلاق مباريات كأس العالم للأندية بالعاصمة الإدارية

كأس العالم لكرة اليد،
كأس العالم لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تنطلق اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.

وتقام اليوم 3 مباريات قوية في افتتاح البطولة وموعدها كالتالي:

كاليفورنيا × الخليج السعودي - 3 عصرا

سيدني × الأهلي - 6:30 مساء

تاوباتي × الزمالك - 9 مساء

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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