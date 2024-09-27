أديبايور: أعرف الزمالك منذ الصغر ومحمد صلاح أسطورة إفريقية

السوبر الأفريقي، أعرب التوجولي إيمانويل أديبايور نجم آرسنال السابق، عن سعادته البالغة بحضور مباراة الأهلي والزمالك.



ويواجه الأهلي، نظيره الزمالك، اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، في كأس السوبر الأفريقي.

وقال أديبايور في تصريحات لفضائية MBC Masr "سعيد بحضور مباراة السوبر الأفريقي، فهذا لقاء كبير ينتظره الجميع".



وأضاف "منذ أن كنت في الخامسة أو السادسة من عمري، وأنا أعرف الزمالك جيدًا".

وشدد "الزمالك فريق كبير وله تاريخ عريق، وسمعت عنه قصص كثيرة، فهو فريق كبير، وأنا سعيد لمشاهدته في الملعب فهو حلم سيتحقق".

وأتم "أتوقع مباراة رائعة بين الأهلي والزمالك، فهما من أفضل الأندية في القارة الأفريقية بشكل عام".

وردا على سؤال لماذا تميل للزمالك ؟: أجاب "لا أشجع فريق بعينه، ولكن أن أشاهد الزمالك الذي كنت أسمع عنه قصص كثيرة وأنا صغير أمام عيني في الملعب هو حلم تحقق".

محمد صلاح أسطورة إفريقية

وأتم: "الجميع طموحه مختلف وأعرف الكثير من اللاعبين العظام، محمد صلاح اجتهد ووصل للقمة ويجلس على طاولة مع كريستانو رونالدو وميسي وعمل بدون كلل وملل ويعرف الذي يريده، هو أسطورة إفريقية ويمثل قارة ويكافح من أجل قارتنا وكل الحب له، هو الشخص الذي نتابعه جميعًا ويسجل الأهداف، ويقولون اللاعب الإفريقي وليس المصري، أتمنى التوفيق لصلاح هو مذهل، ونتمنى في يوم من الأيام يفوز بالبالون دور".