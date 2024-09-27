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رياضة

كاف يختار محمود البنا حكما لمباراة زامبيا وتشاد في تصفيات أمم إفريقيا

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود البنا، فيتو

كاف، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة زامبيا وتشاد في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

 

طاقم حكام مصري يدير مباراة زامبيا ضد تشاد

ويدير مباراة زامبيا ضد تشاد محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من  محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.

 

موعد مباراة زامبيا ضد تشاد

تقام مباراة زامبيا ضد تشاد يوم الجمعة ١١ اكتوبر المقبل علي ستاد ليفي مواناواسا في زامبيا وتنطلق صافرتها  في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب زامبيا، فيتو

مراد ودري وأبو العلا يراقبون حكام تصفيات أمم إفريقيا

كما قررت اللجنة الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين ثلاثي مصري السيد مراد وتامر دري واحمد ابوالعلا  لمراقبة حكام مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

السيد مراد مراقبا لحكام مباراة السنغال وملاوي والذي يقوده طاقم تحكيم من توجو

إكليسو جناما حكما للساحة ويعاونه كلا من جوناثان أهونتو كوفي مساعد أول  و كوملان دومينيو أديووتسو مساعد ثاني وكوسي فابريس سينيو حكما رابعًا.

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الجمعة ١١ أكتوبر المقبل علي ستاد عبدولاي واد الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تامر دري مراقبا لحكام مباراة السنغال وملاوي في لقاء العودة والذي يقوده طاقم تحكيم إثيوبي.

الاثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة ويعاونه كلا من  تايجل جيزو بيلاتشي مساعد أول و فازيكا بيرو يهيولاشيت إيهاوا فازيكا مساعد ثاني  وبيلاي تاديسي حكمًا رابعًا.

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الثلاثاء ١٥ اكتوبر المقبل علي ستاد بينغو الوطني بملاوي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

احمد ابوالعلا مراقبا لحكام مباراة تنزانيا والكونغو الديمقراطية  والذي يقوده طاقم تحكيم موزمبيقي 

الموزمبيقي سيلسو أرميندو ألفاساو حكما للساحة ويعاونه كلا من أرسينيو ماريجول مساعد أول والانجولي ليفاندو مايلريس مساعد ثاني والموزمبيقي ويلسون مانجو حكمًا رابعًا.

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الثلاثاء ١٥ أكتوبر المقبل على إستاد بنجامين مكابا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

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