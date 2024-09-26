كاف ينشر فيديو ترويجيا عن نسخة كأس السوبر الإفريقي الجديدة

نشر حساب كأس السوبر الإفريقي الرسمي عبر منصة إكس والتابع للكاف، فيديو ترويجيا عن النسخة والشكل الجديد للقب كأس السوبر الإفريقي، والذي يتسلمه الفائز في مباراة الغد، والتي ستجمع الأهلي والزمالك، على ملعب المملكة أرينا في السعودي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، قد استعرض عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، بعضا من الصور الخاصة بالنسخة الجديد من كأس السوبر الأفريقي، بعيدا عن شكله التقليدي القديم.

ثاني لقاء سوبر بين الأهلي والزمالك

ويشارك الأهلي في المباراة، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية للمرة الـ 12 والرابعة في النسخ الخمس الأخيرة، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدا للقب في تاريخ المسابقة.

في المقابل، يتواجد الزمالك في اللقاء، بعدما حصل على كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية، بعدما سبق أن حصل عليها عام 2019، ليصبح أول فريق مصر ينالها أكثر من مرة.

وستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان بكأس السوبر، بعدما سبق أن لعبا في نسخة المسابقة عام 1994، التي توج بها الزمالك عقب فوزه 1-0 على الأهلي بمدينة جوهانسبرج.

ويرغب الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة ال12، في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على المسابقة.

أما الزمالك، الذي يلعب في المسابقة للمرة السادسة، فيحلم بحصد البطولة للمرة الخامسة.