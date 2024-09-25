الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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حوادث

الألف بـ200 جنيه، ضبط شخصين يروجان مبالغ مالية مزورة ببني سويف

مديرية أمن بنى سويف
مديرية أمن بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأربعاء، من ضبط مندوب مبيعات وشهرته "الدكتور" وسائق توك توك، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة بنى سويف، وبحوزتهما مبلغ مالى مزور فئة مئة ومئتي جنيه ومبلغ مالي "صحيح".

 

ضبط شخصين يروجان مبالغ مزورة في بني سويف

كانت معلومات وردت إلى اللواء محمد الخولى مدير المباحث الجنائية بقيام شخصين في منطقة الأزهرى بمدينة بنى سويف، ببيع الـ1000 جنيه المقلدة من فئة 100 و200 جنيه، بقيمة 200 جنيه صحيحة، وعلى الفور، أمر اللواء أسامة جمعة مدير أمن بنى سويف بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير البحث الجنائى وضباط الأموال العامة، داهم الشقة الموجودة في حي الأزهرى.

 

وباستهداف الشقة المشار إليها، تم إلقاء القبض على شخصين، الأول (ش.م ع) وحاصل على ليسانس آداب قسم جغرافيا من قرية أبشنا التابعة لمركز بنى سويف ويعمل مندوب مبيعات لشركة أدوية في الهرم بالقاهرة وشهرته "الدكتور" وزميله الثانى (ش.ع.س) سائق توك توك، مقيم بقرية أبشنا، ويوزع العملات فئة 100 و200 جنيه المقلدة على عملائه.

 

وعُثر بداخل الشقة كذلك على عملات ورقية "مزورة" بلغت 37 ألفا و600 جنيه من فئة "100 و200 جنيه"، و2 جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية وجهاز إسكنر و2 طابعة ألوان و2 فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية ومبلغ مالي.

 

ضبط شخصين يبيعان الألف بـ200 جنيه في بني سويف

وبمواجهتهما، اعترفا باتجارهما في العملات المقلدة سويًا، متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بحى الأزهرى مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، واعترفا بترويج العملات الوطنية المقلدة  وقيامهما ببيع الألف جنيه المقلدة بـ200 جنيه صحيحة للعملاء.

 

كما أقرا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة وهي و4 ماكينات طبع وتصوير، و3 زجاجات ألوان عبارة عن أحبار للمكاكينات الطباعة، وفلاشتين مخزن عليهما العملات الوطنية، و2 جهاز لاب توب، تستخدم في تقليد العملات وترويج الأوراق المالية المقلدة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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