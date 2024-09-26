وزير الداخلية اللبناني يكشف قصة الخرق الأمني الإسرائيلي لهواتف اللبنانيين

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إن الخطاب الإسرائيلي الذي يستهدف إحداث الفرقة بين اللبنانيين لم يزد الشعب اللبناني إلا تماسكا بوطنيته ولبنانيته، مشددًا على أن الشعب اللبناني أثبت أنه يقف يدا واحدة في وقت الأزمات.

وزير الداخلية اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية لم تزدنا إلا تماسكا ووحدة

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى الأصوات التي كانت تعلو سابقا والانقسام السياسي لم نعد نسمع له أي صوت في هذه الأيام، والكل مع الإنسان اللبناني ومساعدة اللبنانيين والانقسامات السياسية تأخرت جدا ولم نعد نسمع بها".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "الاعتداءات الإسرائيلية لم تزد اللبنانيين إلا تماسكًا ووحدة حول حماية لبنان وحماية بعضهم، ونسأل الله أن يكون مع لبنان واللبنانيين".

الخرق الأمني الإسرائيلي

وأضاف: أنّ الخرق الأمني الإسرائيلي برسائل على هواتف اللبنانيين تدعوهم فيها إلى الخروج من بعض المناطق تهديدات وصل بعضها إلى الأجهزة اللبنانية الرسمية، ووصلت أمس إلى مراكز الدفاع المدني، ويتم التعامل معها حسب الحالة.

وزير الداخلية اللبناني: إسرائيل تشن حرب شعواء ووحشية على بلادنا

وأضاف": "لا نريد خلق حالة من الضياع أو الفوضى ولا نريد أو نقبل ولن يحصل أن تتخلى الأجهزة الإغاثية أو الدفاع المدني عن مسؤولياتهم ونتعامل مع كل تهديد من هذا النوع على حدة وفق الظروف والحالة، وهدفنا حماية اللبنانيين وأجهزتنا الأمنية والإغاثية".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "نستهدف إبقاء أجهزتنا الأمنية والإغاثية على جهوزية لمساعدة المواطنين عند الحاجة"، مشددًا، على أن ما تفعله دولة الاحتلال حرب شعواء ووحشية وكل الضمير العالمي والإنساني والعرب كلهم متضامنون مع لبنان، ولا يقبل أحد بهذا المستوى من الإجرام واستهداف الأبرياء والأطفال.