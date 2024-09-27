صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط أنباء عن رشقة صاروخية ضخمة (فيديو)
الحرب على لبنان ، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت نتيجة صاروخ أطلق من اليمن، وتم إطلاق صاروخ اعتراضي، والتفاصيل قيد المراجعة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم اعتراض الصاروخ الذي تم إطلاقه من اليمن بنجاح بواسطة صاروخ اعتراضي من طراز "Arrow" (السهم)، وأن صفارات الإنذار والانفجارات التي سمعت هي نتيجة عملية الاعتراض والشظايا الاعتراضية".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، فيما سمعت أصوات انفجارات في المدينة، وسط أنباء عن رشقة صاروخية رصدت في السماء.
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