الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيد معوض: لا يوجد مفاجآت مطلقًا في طريقة لعب الأهلي

سيد معوض، فيتو
سيد معوض، فيتو

السوبر الإفريقي، أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الأهلي والزمالك بالتأكيد لديهم رغبة كبيرة في الظهور بأفضل مستوى خصوصًا مع الأجواء المميزة في الرياض، مشيرًا إلى أنه لم لعب مع الأهلي (2008 - 2014) ولم يخسر في أي لقاء مطلقًا أمام الفريق الأبيض.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مواجهة الأهلي والزمالك ليس لها معايير، ولكن الفريق الأحمر يسير بشكل طيب في الشهور الماضية، وهناك استقرار فني بقيادة مارسيل كولر، والذي لا يتبع سياسة المغامرة، ويلعب دائمًا بتشكيل متوازن، وسيلعب بنفس النظام والأداء في لقاء السوبر الإفريقي، والأهم بالطبع طالما الفريق يسير بشكل جيد، لا يجب اللعب في السيستم". 

وأضاف: "لا يوجد مفاجآت مطلقًا في طريقة لعب الأهلي، وكل الأمور أصبحت معروفة، ومن الصعب وجود أفشة بجوار إمام عاشور في خط الوسط، والثلاثي أكرم ومروان وإمام هم الأفضل ويقدمون مستوى جيد، ويمنحنان الظهيرين حرية في التقدم الهجومي، ومن الصعب أن يغامر جوميز في وسط الملعب وسيعاني بشدة لو لعب بناصر وعبد الله سويا ومعهم دونجا".

وتابع: "الأهلي لن يقدم نفس المستوى الذي لعب به في نهائي كأس مصر بالسعودية، رغم أنه سيئ هجوميا ولكن دفاعيا كان جيدًا، والزمالك في هذه المباراة انهار دفاعيا في أخر ربع ساعة وهو ما جعل الأهلي يسجل هدفين ويحسم اللقب لصالحه".

وأكمل: "وقت مشاركة كريم فؤاد كان الأهلي يسير بشكل جيد، وأي لاعب سيلعب سيقدم مستوى جيد، ولكن الأمور حاليا مختلفة في الزمالك فكرة وجود عمر جابر ظهير أيسر ستبعثر أوراق الفريق، الأفضل أن يلعب كل عنصر في مركزه الأصلي، والزمالك سيعاني في حالة الإصرار على عدم وجود ظهيرين جيدين، في ظل سرعات بيرسي تاو وحسين الشحات وسرعات الوسط إمام عاشور وأكرم توفيق".

 

حسام عبدالمجيد والمثلوثي الأقرب لقيادة دفاع الزمالك

وواصل: "حسام عبدالمجيد والمثلوثي الأقرب لبدء اللقاء في خط دفاع الزمالك، وفي حالة وجود مساحات لـ وسام أبوعلي ستكون أزمة كبيرة، وهناك مواقف صعبة في الملعب على دفاع الأبيض منها موقف واحد ضد واحد بالنسبة لحسين الشحات أو بيرسي تاو، ومشكلة حسام عبدالمجيد في التمركز الدفاعي ومعظم الأوقات يكون بعيدًا عن المثلوثي وهناك مساحة بينهما، فأي لاعب يتحرك بينهما يستطيع تشكيل خطورة على الزمالك، ووسام يمتاز بالسرعة والتحرك في ظهر الخصم".

وأكد: "عبدالله السعيد لو لعب ديفيندر لن يشكل خطورة على الأهلي، وهو دائمًا امكانياته هجومية منذ أن كان 19 عامًا".

وختم: "الأهلي يمتاز بقرب الخطوط، ولا يوجد مساحات فارغة، ومن الصعب أن تجد زيزو ضد لاعب واحد من الأهلي، لن يجد تلك الميزة في ظل تضييق الحسابات، والنقطة الأهم هي حالة كل لاعب، زيزو تعرض للاصابة في أخر مباراتين، ولا استطيع تقييم حالة مصطفى شلبي لأن مستواه متذبذب، نفس الأمر بيرسي تاو ليس سيئا ويسير بشكل جيد مؤخرًا، وعلى الاقل يقدم 50% من مستواه، ومعظم اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة".

الليلة الكبيرة والعالم كتيرة، تعليق صفحة فيفا على السوبر الإفريقي

15 صورة ترصد آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيد معوض الأهلى والزمالك مارسيل كولر السوبر الأفريقي الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

الليلة الكبيرة والعالم كتيرة، تعليق صفحة فيفا على السوبر الإفريقي

كاف ينشر فيديو ترويجيا عن نسخة كأس السوبر الإفريقي الجديدة

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2024 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

طن اليوريا يتراجع 944.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)

اجتماع خليجي أمريكي: قيادة فلسطينية موحدة بالضفة وغزة وإقامة دولة مستقلة على حدود 1967

شهادة ميلاد الحصان شرط المشاركة بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة (مستندات)

جامعة حلوان تبدأ في استقبال الطلاب بالمدن الجامعية اليوم

الأحد، طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري

منوعات

المزيد

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية