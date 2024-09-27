سيد معوض: لا يوجد مفاجآت مطلقًا في طريقة لعب الأهلي

السوبر الإفريقي، أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الأهلي والزمالك بالتأكيد لديهم رغبة كبيرة في الظهور بأفضل مستوى خصوصًا مع الأجواء المميزة في الرياض، مشيرًا إلى أنه لم لعب مع الأهلي (2008 - 2014) ولم يخسر في أي لقاء مطلقًا أمام الفريق الأبيض.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مواجهة الأهلي والزمالك ليس لها معايير، ولكن الفريق الأحمر يسير بشكل طيب في الشهور الماضية، وهناك استقرار فني بقيادة مارسيل كولر، والذي لا يتبع سياسة المغامرة، ويلعب دائمًا بتشكيل متوازن، وسيلعب بنفس النظام والأداء في لقاء السوبر الإفريقي، والأهم بالطبع طالما الفريق يسير بشكل جيد، لا يجب اللعب في السيستم".

وأضاف: "لا يوجد مفاجآت مطلقًا في طريقة لعب الأهلي، وكل الأمور أصبحت معروفة، ومن الصعب وجود أفشة بجوار إمام عاشور في خط الوسط، والثلاثي أكرم ومروان وإمام هم الأفضل ويقدمون مستوى جيد، ويمنحنان الظهيرين حرية في التقدم الهجومي، ومن الصعب أن يغامر جوميز في وسط الملعب وسيعاني بشدة لو لعب بناصر وعبد الله سويا ومعهم دونجا".

وتابع: "الأهلي لن يقدم نفس المستوى الذي لعب به في نهائي كأس مصر بالسعودية، رغم أنه سيئ هجوميا ولكن دفاعيا كان جيدًا، والزمالك في هذه المباراة انهار دفاعيا في أخر ربع ساعة وهو ما جعل الأهلي يسجل هدفين ويحسم اللقب لصالحه".

وأكمل: "وقت مشاركة كريم فؤاد كان الأهلي يسير بشكل جيد، وأي لاعب سيلعب سيقدم مستوى جيد، ولكن الأمور حاليا مختلفة في الزمالك فكرة وجود عمر جابر ظهير أيسر ستبعثر أوراق الفريق، الأفضل أن يلعب كل عنصر في مركزه الأصلي، والزمالك سيعاني في حالة الإصرار على عدم وجود ظهيرين جيدين، في ظل سرعات بيرسي تاو وحسين الشحات وسرعات الوسط إمام عاشور وأكرم توفيق".

حسام عبدالمجيد والمثلوثي الأقرب لقيادة دفاع الزمالك

وواصل: "حسام عبدالمجيد والمثلوثي الأقرب لبدء اللقاء في خط دفاع الزمالك، وفي حالة وجود مساحات لـ وسام أبوعلي ستكون أزمة كبيرة، وهناك مواقف صعبة في الملعب على دفاع الأبيض منها موقف واحد ضد واحد بالنسبة لحسين الشحات أو بيرسي تاو، ومشكلة حسام عبدالمجيد في التمركز الدفاعي ومعظم الأوقات يكون بعيدًا عن المثلوثي وهناك مساحة بينهما، فأي لاعب يتحرك بينهما يستطيع تشكيل خطورة على الزمالك، ووسام يمتاز بالسرعة والتحرك في ظهر الخصم".

وأكد: "عبدالله السعيد لو لعب ديفيندر لن يشكل خطورة على الأهلي، وهو دائمًا امكانياته هجومية منذ أن كان 19 عامًا".

وختم: "الأهلي يمتاز بقرب الخطوط، ولا يوجد مساحات فارغة، ومن الصعب أن تجد زيزو ضد لاعب واحد من الأهلي، لن يجد تلك الميزة في ظل تضييق الحسابات، والنقطة الأهم هي حالة كل لاعب، زيزو تعرض للاصابة في أخر مباراتين، ولا استطيع تقييم حالة مصطفى شلبي لأن مستواه متذبذب، نفس الأمر بيرسي تاو ليس سيئا ويسير بشكل جيد مؤخرًا، وعلى الاقل يقدم 50% من مستواه، ومعظم اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة".