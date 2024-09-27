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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 7 أهداف بعد مرور الجولة السابعة.

 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة 

1- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 7 أهداف
2- أيوزي بيريز فياريال 6 أهداف
3- رافينيا برشلونة 5 أهداف
3- كيليان مبابي ريال مدريد 5 أهداف
4- جيوفاني لو سيلسو ريال بيتيس 4 أهداف
5- خافيير بوادو إسبانيول 3 أهداف
5- رودريجو ريال مدريد 3 أهداف
5 البيرتو موليرو لاس بالماس 3 أهداف
5- لامين يامال برشلونة 3 أهداف
5- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 3 أهداف
5- داني أولمو برشلونة 3 أهداف

وأسدل الستار مساء الخميس علي منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بعدما انتصر أتلتيكو مدريد على نظيره سيلتا فيجو بهدف مقابل لا شيء.

وشهدت الجولة السابعة مواصلة برشلونة لسلسلة انتصاراته حيث فاز على خيتافي بهدف نظيف، كما فاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3/2، في حين انتصر فياريال على خصمه إسبانيول بنتيجة 2/1.

 

ترتيب الدوري الإسباني

1 برشلونة، 21 نقطة.

2 ريال مدريد، 17 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 15 نقطة.

4 فياريال، 14 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

6 ريال مايوركا، 11 نقطة.

7 أوساسونا، 11 نقاط.

8 ألافيس، 10 نقاط.

9 رايو فاليكانو، 9 نقاط.

10 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

11 ريال بيتيس، 9 نقاط.

12 جيرونا، 8 نقاط.

13 إشبيلية، 8 نقاط.

14 إسبانيول، 7 نقاط.

15 ليجانس، 6 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 فالنسيا، 5 نقاط.

18 بلد الوليد، 5 نقاط.

19 خيتافي، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، 3 نقاط.

 

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