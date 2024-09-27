قبل ديربي مدريد، أتلتيكو يقتنص فوزا مثيرا أمام سيلتا فيجو

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو بنتيجة 1-0، وذلك في الجولة السابعة من الدوري الإسباني وذلك قبل مواجهة الريال في ديربي مدريد يوم الأحد المقبل.

ألفاريز يمنح أتلتيكو مدريد ثلاث نقاط

وكانت المباراة التي استضافها ملعب بالايدوس شهدت هدفًا وحيدًا سجله النجم الأرجنتيني جوليان الفاريز في الدقيقة 90 ليقود أتلتيكو لحصد نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة رقم 15 يحتل بهم الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

وسيلعب أتلتيكو مدريد الجولة المُقبلة ضد ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية يوم الأحد المقبل على أرض ملعب ميتروبوليتانو، فيما سيلعب سيلتا فيجو على أرضه ضد جيرونا في نفس اليوم.