الجمعة 27 سبتمبر 2024
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بالمستندات، خطوات إقامة دعوى رؤية صغير والحبس عقوبة الأم في هذه الحالة

شروط وإجراءات رؤية
شروط وإجراءات رؤية الصغار في الطلاق، فيتو

نقدم خطوات وإجراءات دعاوى رؤية صغير في قانون الرؤية، وحق الرؤية والاستضافة للطفل، والأماكن المحددة للرؤية:

أولا-المستندات المطلوبة لرفع دعوى رؤية

-وثيقة الزواج في حالة أن العلاقة الزوجية لا زالت قائمة.

-شهادة الطلاق أو الحكم الخاص بالطلاق إذا انتهت العلاقة الزوجية.

-شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

-بيان بصفة المدعي في حالة كونه من الأجداد إذا لم يكن الأبوين موجودين -تقديم وثيقة الوفاة الخاصة بأحد الأبوين أو الوثيقة الخاصة بكليهما.

ثانيا-خطوات وإجراءات دعاوى رؤية الصغير  

-يتم تقديم طلب تسوية لمحكمة الأسرة التي تم رفع الدعوى القضائية أمامها.

-يتم إرفاق حافظة مستندات في هذا الطلب محتوية على نسخة من الوثيقة الخاصة بالزواج بالإضافة إلى نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بالصغير.

-تحدد جلسة من أجل الحضور وتحضر الزوجة من أجل تسوية موضوع الرؤية بشكل ودي.

-من الممكن حل النزاع بمحكمة الأسرة أمام المكتب الخاص بالتسوية.

-وإذا لم يتم التسوية، يتم رفع دعوى بمحكمة الأسرة المختصة.

 

ثالثا-شروط رؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق 

وشروط رؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق، وتتمثل في الشروط التالية:

1ـ ألا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهرًا على الطفل.

2ـ أن تكون الرؤية في مكان قريب من مسكن الصغير.

3ـ وفي حالة تكرار التغيب عن جلسة الرؤية، يقوم القاضي بنقل الحضانة بحكم واجب النفاذ مؤقتًا.

4- ويحق للأب إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي «حكم الرؤية».

5- يحق للأب أن يقيم دعوى تعويض حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية
ومن حق الزوج رفع جنحة ضد طليقته لعدم تنفيذ حكم قضائي "الرؤية"، موضحا بعض القضاة يحكمون بالحبس، والبعض الآخر يصدر أحكاما بالغرامة، ويحق للمدعي رفع تعويض.

 

رابعا- عقوبات الام المتننعة عن رؤية طليقها لرؤية أطفاله

-يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

-إسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية.

- حرمانها الأم الممانعة عن  رؤية طفلها ونقل الحضانة للأب.

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محاكم الاسره الأم الحاضنة فيتو قانون الرؤية

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