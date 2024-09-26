مصرع شاب أسفل عجلات قطار بقرية المرازيق
لقي منذ قليل شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام قطار به أثناء مروره بشريط السكة الحديد بمزلقان كفر زهران بقرية المرازيق بالبدرشين، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف، وقامت بنقل المتوفي للمستشفي ويواصل رجال الأمن التحقيق في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وجمع التحريات والمعلومات للتأكد من أسباب الحادث.
وتم تحرير محضر الواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة.
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