مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي كأس السوبر الإفريقي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة يأتي علي رأسها مباراة ديربي القاهرة بين الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بالسعودية.

كأس السوبر الأفريقي

الأهلي ضد الزمالك - 9 مساء - MBC مصر - beIN Sports HD - MBC Masr 2

الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد ريال مايوركا - 10 مساء

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

كاليفورنيا إيجلز ضد الخليج - 3 عصرا

سيدني الأسترالي ضد الاهلي - 6:30 مساء

تاوباتي ضد الزمالك - 9 مساء

الدوري الفرنسي

أوكسير ضد بريست - 8 مساء

باريس سان جيرمان ضد رين - 10 مساء

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد بوخوم - 9:30 مساء

الدوري الإيطالي

ميلان ضد ليتشي - 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية

الدوري السعودي

النصر ضد الوحدة - 6:20 مساء - SSC EXTRA 1 HD.

القادسية ضد أهلي جدة - 9 مساء - SSC1 HD.

الاتحاد ضد الخليج - 9 مساء - SSC EXTRA 2 HD.

الدوري التركي

سيفاسبور ضد إسطنبول باشاكشهير - 8 مساء

الدوري البرتغالي

إستوريل ضد سبورتنج لشبونة - 10:15 مساء

الدوري المغربي

المغرب الفاسي ضد حسنية أغادير - 8 مساء

الدوري الإماراتي

عجمان ضد دبا الحصن - 4:20 مساء

العروبة ضد شباب الأهلي - 4:20 مساء

الوحدة ضد بني ياس - 7 مساء

دوري نجوم قطر

الشمال ضد الاهلي القطري - 6 مساء

أم صلال ضد نادي قطر - 6 مساء

الشحانية ضد الدحيل - 8 مساء