استشهاد 60 شخصا وإصابة 81 آخرين، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلبنان خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 60 شخصًا وإصابة 81 آخرين.
حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان
وقالت الصحة اللبنانية في بيانها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 115 غارة جوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق متفرقة من لبنان.
ومن جانبه قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".
نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي
وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليًّا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفًا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".
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