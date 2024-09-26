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خارج الحدود

استشهاد 60 شخصا وإصابة 81 آخرين، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلبنان خلال 24 ساعة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 60 شخصًا وإصابة 81 آخرين.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وقالت الصحة اللبنانية في بيانها، إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي نفذ  115 غارة جوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية على مناطق متفرقة من لبنان.

 

ومن جانبه قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي 

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليًّا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفًا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

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ارتفاع أعداد النازحين من جنوب لبنان لـ 250 ألفا

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وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العدوان على لبنان

 

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لبنان جيش الاحتلال ​غزة

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