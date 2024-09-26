الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع أعداد النازحين من جنوب لبنان لـ 250 ألفا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الخميس:"نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي 

وأضاف ناصر ياسين:"مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح ألاف المواطنيين.

txt

وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العدوان على لبنان

txt

جيش الاحتلال يشن غارات على مناطق في جنوب ‎لبنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان جنوب لبنان مجلس الامن جيش الاحتلال

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال يصادق على مواصلة العدوان على لبنان

إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية وصافرات الإنذار تدوي

بيان أمريكي أوروبي عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية