غارات إسرائيلية تستهدف 5 بلدات جنوب لبنان
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت بلدات أنصارية وعدلون والغازية جنوبي لبنان.
غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان
وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال شن غارات استهدفت بلدتي الغازية ومجدل سلم جنوبي لبنان.
وفي هذا السياق قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".
نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي
وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".
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