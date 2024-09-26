حزب الله يستهدف قاعدة ميشار الإسرائيلية بعشرات الصواريخ

قال حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إنه قصف قاعدة ميشار الإسرائيلية بعشرات الصواريخ، دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان، وذلك بعد إطلاقه عددا من الصواريخ على مستعمرة إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نشر حزب الله اللبناني، صورا ومشاهد من استهدافه مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت شمالي إسرائيل عبر سرب من المسيرات الانقضاضية.

حزب الله يهاجم مقر وحدة المهام البحرية الخاصة الإسرائيلية في الشمال

وأظهرت الصور التي نشرها حزب الله الدمار الذي حققه الهجوم على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت شمال فلسطين المحتلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ