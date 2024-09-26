ضبط 88 مخالفة لشروط الترخيص في حملة بالقاهرة والجيزة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الخدمات المرورية بالطرق الصحراوية الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 99 مخالفة تجاوز سرعات 30 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 15 دراجة نارية مخالفة، 22 مخالفة موقف عشوائي.

وكذلك تم ضبط 88 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.