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اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا تراوح ما بين 50 قرشًا و5 جنيهات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. 

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.4 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحم ضاني بالعظام

وارتفع سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 388.4 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» تتراجع 6.5 جنيه في الأسواق

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انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

 

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