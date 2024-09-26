رئيس القومي للبحوث تتفقد فرع السادس من أكتوبر وتؤكد على سرعة الإنجاز (صور)

قامت الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، بزيارة تفقدية لفرع المركز بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس، في إطار حرص الدولة على دعم البحث العلمي وتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات ملموسة.

جاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تشجيع الإبداع والابتكار ودعم المنتج المحلي، وقد رافق الدكتورة فجر عدد من القيادات الإدارية والفنية والهندسية بالمركز.

آخر المستجدات في المشروعات البحثية الجارية

وخلال الزيارة، تفقدت الدكتورة فجر سير العمل في الفرع واطلعت على آخر المستجدات في المشروعات البحثية الجارية.

وأكدت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنجاز، وذلك لسرعة توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لأعضاء هيئة البحوث.

كما قامت الدكتورة فجر بجولة تفقدية للمعامل البحثية، والتقت بعدد من الأساتذة الباحثين واستمعت إلى شرح تفصيلي للمشروعات التي يعملون عليها.

وفي ختام زيارتها، أشادت الدكتورة فجر بالجهود المبذولة في فرع السادس من أكتوبر، مؤكدة على أهمية هذا الفرع في دعم البحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2030.