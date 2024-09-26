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القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بمنشأة القناطر بالجيزة (صور)

قافلة المركز القومي
قافلة المركز القومي للبحوث، فيتو

توجهت قافلة طبية صباح اليوم الخميس، إلى قرية بنى سلامة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس القوافل الطبية.

ضمت القافلة أساتذة أطباء متميزين في تخصصات مختلفة من المركز القومى للبحوث منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء  والتوليد، أمراض  القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب والرمد  كما رافق القافلة العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز (عيادة الأمراض الباطنية وأمراض النساء) المزودة بجهاز رسم قلب وجهاز سونار وقام الأطباء بالكشف  على المرضى. 

 

صرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث

والجدير بالذكر أنه يتم صرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث، وبلغ عدد المستفيدين ٣١٢٥ حالة.

ويأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للمركز القومى للبحوث والقيام  بدور فعال ومتميز لخدمة المجتمع بتوفير الخدمة الطبية لأهالينا في القرى الأكثر فقرا واحتياجا.

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الامراض الباطنية الامراض الجلدية الدكتورة نبيلة عبد المقصود المخ والاعصاب المركز القومي للبحوث أمراض الجلدية امراض النساء والتوليد

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