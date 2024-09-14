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رياضة

تين هاج: لهذا السبب أعلنت مرور مانشستر يونايتد بفترة انتقالية

تين هاج
تين هاج

الدوري الانجليزي، رد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على تصريحاته السابقة بأن الشياطين الحمر في فترة انتقالية.

 

وقال تين هاج، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو: "في كرة القدم، عليك أن تفوز وتقدم الأداء المطلوب.. هذا واضح."

وأضاف مدرب الشياطين الحمر، بحسب ما نشره فابريزيو عبر حسابه على موقع "إكس": "من الجيد أن القيادة الجديدة تعترف بهذا وتقول ذلك".


وتابع المدرب الهولندي: "نعمل معا لنكون أكثر نجاحا، ولدينا أهداف أعلى مما حققناه بالفعل".

وعن تصريحاته بأن اليونايتد في فترة انتقالية، علق تين هاج: "الأمر لا يتعلق بي فقط، لا أحد يمكنه إنكار أنه خلال الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية حدث الكثير في هذا النادي، هناك فريق.. قيادة جديد، وهيكل جديد وهيكل ملكية جديد".

وشدد: "سترى ماتياس دي ليخت الحقيقي قريبا، لقد واجه فترة إعداد صعبة للغاية لأنه لم يلعب".

وواصل: "كانت مباراة دي ليخت الوحيدة كأساسي هي المباراة الأخيرة ضد ليفربول".

وأتم مدرب اليونايتد: "ماتياس ليس لديه إيقاع اللعب بعد، ولكن بمجرد أن يصل إلى لياقته الكاملة، سترى جودة مختلفة".

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