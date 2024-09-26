الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 13 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة اليوم الخميس، باستشهاد 13 شخصًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 

جهود قوية لوقف إطلاق النار في غزة

 وذكرت شبكة سي إن إن، في تقرير لها، أن مصادر أكدت أن  كبار المسئولين الأمريكيين توقفوا عن بذل جهود قوية لوقف إطلاق النار في غزة.

 

أمريكا يائسة من التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة 

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين قولهم:" إنهم اقتنعوا أنه لا توجد إرادة سياسية من حركة حماس أو إسرائيل لإنهاء الصراع".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الصراعين بغزة ولبنان يصعب فصلهما رغم إصرار إسرائيل على اعتبارهما منفصلين.

وأشار المسؤولون إلى أنهم يقيمون الوضع المتقلب في لبنان ويحاولون فهم ما إذا كان لدى إسرائيل هدف محدد، مؤملين أن يرغم هجوم إسرائيل حزب الله على التفاوض مع تجنب أي خطأ في التقدير.

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