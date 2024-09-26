حملة مكبرة لإزالة التعديات بسوق الحرفي في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حملة رفع التعديات والإشغالات بمنطقة سوق الحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

تنفيذ حملة مكبرة

حيث نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام والأرصفة المخصصة للمارة بسوق الحرفي، تنفيذًا للقرار رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٣.

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع التي تتسبب في انتشار الحشرات والقوارض، علاوة على الاختناقات المرورية بالمنطقة، وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

أبرز الحضور خلال الحملة

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، شرطة المرافق، قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضر إشغالات، وإزالة ٨٠ تاندة مخالفة، ٩ مصاطب مخالفة، ٢٠ بروز، ورفع ٢٥ إشغال بمعرفة أصحابها والتحفظ على كميات من الخردة المنتشرة في نهر الطريق العام.

رفع الإشغالات والتعديات بسوق الحرفي

وأكد محافظ الإسماعيلية أن رفع التعديات والإشغالات بمنطقة سوق الحرفي، تمهيدًا لبدء أعمال تطوير ورفع كفاءة السوق، بدءًا من اليوم الخميس، ليصبح سوق حضاري منظم يليق بالمواطن الإسماعيلي، ويوفر الراحة للبائعين.

وأضاف أنه على الجميع الالتزام بالقوانين ومراعاة حق المواطن الإسماعيلي في شارع آمن يسير فيه بحريَّة، مطمئن على أولاده، بجانب حقه في أسواق حضارية منظمة تليق بالشكل الحضاري الذي تميزت به الإسماعيلية على مدار تاريخها.

وأختتم أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الحرفي تتيح استيعاب البائعين داخل السوق بشكل منظم، يساعد على توفير بيئة عمل جيدة لهم، بجانب الحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام خارج السوق، ونعمل على تطوير ورفع كفاءة كافة الأسواق لاستيعاب الباعة الجائلين داخل أسواق حضارية.