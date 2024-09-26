"العدل" تطلق خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 محافظات الأحد المقبل

تطلق وزارة العدل خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بمحافظات (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية).

وذلك اعتبارًا من 29/9/2024 لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.



وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (35) مستشارًا وإداريًا على أعمال التصديق على المُحررات.



2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.



3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.



جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أطلقت من قبل خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (10) مكاتب تصديق بالمحاكم الابتدائية بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بتاريخ 18/9/2024

وأصبح إجمالي عدد مكاتب التصديق (20) مكتب في المحافظات سالفة البيان.



وعلى ضوء النجاح الذي لاقاه افتتاح المكاتب العشرة المذكورة، وجه وزير العدل بالتوسع في تقديم هذه الخدمة بزيادة عشرة مقرات أخرى في المحافظات المشار إليها.