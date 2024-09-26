حزب الله يطلق 40 صاروخا نحو صفد وميرون

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن حزب الله أطلق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان في القصف الأخير، الذي استهدف منطقتي صفد وميرون شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه عكا وحيفا.

حزب الله يطلق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن دراسة لجامعة رايخمان الإسرائيلية أكدت أن حزب الله قد يطلق على إسرائيل ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يوميا.

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