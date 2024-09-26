حزب الله يجبر مقاتلتين إسرائيليتين على مغادرة الأجواء اللبنانية
أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس، عن تصديه لمقاتلتين إسرائيليتين قدمتا من البحر باتجاه عدلون، وأجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.
جيش الاحتلال يشن هجمات نوعية ضد حزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شن سلسلة غارات جديدة على لبنان، مؤكدا أنه قصف 75 هدفا في لبنان خلال الليلة الماضية.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه إلى أنه نفذ ضربة نوعية ومحددة الهدف في بيروت.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.