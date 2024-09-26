الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يجبر مقاتلتين إسرائيليتين على مغادرة الأجواء اللبنانية

مقاتلة إسرائيلية،
مقاتلة إسرائيلية، فيتو

أعلن  حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس، عن تصديه لمقاتلتين إسرائيليتين ‏قدمتا من البحر باتجاه عدلون، وأجبرهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

 

جيش الاحتلال يشن هجمات نوعية ضد حزب الله 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شن سلسلة غارات جديدة على لبنان، مؤكدا  أنه  قصف 75 هدفا في لبنان خلال الليلة الماضية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه إلى أنه  نفذ ضربة نوعية ومحددة الهدف في بيروت.

txt

صاروخ ألماس.. سلاح حزب الله المرعب لمواجهة إسرائيل (إنفوجراف)

txt

نتنياهو: أنباء وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حزب الله لبنان جيش الاحتلال بيروت

مواد متعلقة

صاروخ ألماس.. سلاح حزب الله المرعب لمواجهة إسرائيل (إنفوجراف)

نتنياهو: أنباء وقف إطلاق النار مع حزب الله غير صحيحة

نتنياهو: نواصل ضرب حزب الله وأي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

بعد اتجاه الكويت لرفع أسعار البنزين للوافدين، هل تتخذ مصر القرار؟

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية