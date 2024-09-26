حزب الله يجبر مقاتلتين إسرائيليتين على مغادرة الأجواء اللبنانية

أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس، عن تصديه لمقاتلتين إسرائيليتين ‏قدمتا من البحر باتجاه عدلون، وأجبرهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

جيش الاحتلال يشن هجمات نوعية ضد حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شن سلسلة غارات جديدة على لبنان، مؤكدا أنه قصف 75 هدفا في لبنان خلال الليلة الماضية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه إلى أنه نفذ ضربة نوعية ومحددة الهدف في بيروت.