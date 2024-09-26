الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

50 % ارتفاعًا في أسعار المستلزمات المكتبية

الأدوات الكتابية،
الأدوات الكتابية، فيتو

سجلت أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس والمستلزمات الجامعية ارتفاعات تراوحت بين 20% إلى 50%، مع غياب لبعض الأصناف المستوردة من أجل الاعتماد على بديلها محليًا، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والدولية، ومع قرب بدء العام الدراسي في الجامعات.

أسباب ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والجامعية

وفي تقرير لـ «CNBCعربية»؛ أوضح عدد من التجار أن هذه الارتفاعات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادات أسعار المواد الخام كالأوراق والأخشاب وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية وزيادات الكهرباء الأخيرة التي دفعت التجار إلى زيادة أسعارهم لتعويض التكاليف المرتفعة.

بدائل الأسرة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية

وأوضحوا أن ارتفاع الأدوات المدرسية أثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، فمنهم من اتجه لتقليل الإنفاق على مستلزماته لهذا العام، وآخرون بحثوا عن بدائل أرخص. 

وأضافوا أن قلة لجأت إلى شراء الأدوات المستعملة، في حين حاول آخرون الاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة في المعارض الحكومية والأسواق.

 انخفاض فاتورة واردات مصر من الأدوات المكتبية

وتشير التقديرات إلى انخفاض فاتورة واردات مصر من الأدوات المكتبية إلى نحو 20 مليون دولار سنويًا، وذلك مقابل  80 مليون دولار في الأعوام التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف.

txt

أبرز العروض على أسعار الأدوات الكتابية والمدرسية في الأسواق (صور)

txt

الكشكول بـ 11 جنيهًا، ننشر أسعار الأدوات الكتابية والمدرسية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الأدوات المكتبية أسعار المستلزمات المدرسية أسعار المواد الخام الادوات المكتبية الضغوط التضخمية المدارس الحكومية المستلزمات المدرسية

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

بعد اتجاه الكويت لرفع أسعار البنزين للوافدين، هل تتخذ مصر القرار؟

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية