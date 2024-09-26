50 % ارتفاعًا في أسعار المستلزمات المكتبية

سجلت أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس والمستلزمات الجامعية ارتفاعات تراوحت بين 20% إلى 50%، مع غياب لبعض الأصناف المستوردة من أجل الاعتماد على بديلها محليًا، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والدولية، ومع قرب بدء العام الدراسي في الجامعات.

أسباب ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والجامعية

وفي تقرير لـ «CNBCعربية»؛ أوضح عدد من التجار أن هذه الارتفاعات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادات أسعار المواد الخام كالأوراق والأخشاب وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية وزيادات الكهرباء الأخيرة التي دفعت التجار إلى زيادة أسعارهم لتعويض التكاليف المرتفعة.

بدائل الأسرة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية

وأوضحوا أن ارتفاع الأدوات المدرسية أثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، فمنهم من اتجه لتقليل الإنفاق على مستلزماته لهذا العام، وآخرون بحثوا عن بدائل أرخص.

وأضافوا أن قلة لجأت إلى شراء الأدوات المستعملة، في حين حاول آخرون الاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة في المعارض الحكومية والأسواق.

انخفاض فاتورة واردات مصر من الأدوات المكتبية

وتشير التقديرات إلى انخفاض فاتورة واردات مصر من الأدوات المكتبية إلى نحو 20 مليون دولار سنويًا، وذلك مقابل 80 مليون دولار في الأعوام التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف.