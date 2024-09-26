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الأرصاد الجوية تطلق أولى فعاليات الموسم الثقافي "المناخ والتنمية المستدامة"

الارصاد الجوية، فيتو
الارصاد الجوية، فيتو

بدأت أولى فعاليات الموسم الثقافي "المناخ والتنمية المستدامة"، والتي من المقرر أن تنعقد  فعالياته كل يوم أثنين من كل أسبوع، وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة وزارة الطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري والاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال برنامج عمل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»،  حيث يستهدف البرنامج تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية لتنسيق الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية. 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. تطلق أولى فعاليات الموسم الثقافي بعنوان " المناخ والتنمية المستدامة "

 

هذا وتناولت الندوات مناقشة عدد من الموضوعات العلمية المتخصصة في الرصد الجوي وتطور التنبؤات العددية وتحديات القطاعات المختلفة في ظل التغيرات المناخية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التنسيقية بين وزارة الطيران المدني والجهات المعنية لتعزيز التواصل مع الجمهور ونشر الوعي حول موضوعات الطقس والمناخ والتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، مثل الصحة، والزراعة، والتخطيط العمراني، والطيران؛ وتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على توسيع قاعدة المعرفة المجتمعية بالقضايا المناخية والتنمية المستدامة لتعزيز الاهتمام العام بالتحديات البيئية الراهنة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل عبر هذه الفعاليات فى إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية.

وقد شهدت فعاليات اليوم الأول عقد عدد من المحاضرات العلمية عبر تقنية التعلم عن بعد عبر الإنترنت، والتي تميزت بثرائها العلمي، حيث شملت المحاضرة الأولى حول تأثيرالتغيرات المناخية علي المكونات البيئية ودور الاستشعار عن بعد في دراسة تأثيرها علي البيئة؛ والتي أدارها المهندس محمد جمال بكلية الآداب- جامعة حلوان، كما أدارت ️المحاضرة الثانية  الدكتورة أمال عبد الحليم بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا حول دور العمارة والعمران في تخفيف مشاكل المناخ، بينما قامت الأستاذة الدكتورة أمل سعد الدين حسين أستاذ صحة البيئة والطب الوقائي- بالمركز القومي للبحوث بإدارة المحاضرة الثالثة حول دور التغيرات المناخية علي تلوث الهواء وأهم التغيرات الصحية

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الاستشعار عن بعد التخطيط العمراني التغيرات المناخية التنمية المستدامة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرصد الجوي الطيران المدني بداية جديدة لبناء الإنسان ترسيخ الهوية المصرية

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