لتجديد خلاياها ونعومتها، وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة، تُعتبر العناية بالبشرة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي لكل امرأة، حيث تسهم في الحفاظ على صحة الجلد وجماله.



ومع تزايد الوعي حول المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل، أصبحت الكثيرات يفضلن الوصفات الطبيعية، التي تحتوي على مكونات آمنة وفعالة.

أفضل وصفات طبيعية لجمال بشرتك



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة فعالة وآمنة، وتُتيح للنساء اختيار ما يناسب بشرتهم من مكونات طبيعية.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه من خلال اعتماد الوصفات التالية، يمكن الحصول على بشرة صحية وجميلة دون الحاجة إلى المواد الكيميائية القاسية.

ماسكات للعناية بالبشرة

ماسك العسل والزبادي

يُعد العسل مرطبًا طبيعيًا للبشرة ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، بينما يُعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتين وحمض اللبنيك الذي يساعد في تقشير البشرة.

لتحضير هذا الماسك، يُمزج ملعقتان كبيرتان من العسل مع ملعقة كبيرة من الزبادي. يتم تطبيق المزيج على الوجه لمدة 15-20 دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر.

يُنصح باستخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.



مقشر السكر وزيت الزيتون

يُعتبر هذا المقشر من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل. يُمزج نصف كوب من السكر مع ربع كوب من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

يُستخدم المزيج لفرك البشرة بلطف، مما يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة. يُفضل استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع لتحسين مظهر البشرة وجعلها أكثر نعومة.

ماسك الخيار ولبن الزبادي

يُعتبر الخيار من أفضل المكونات التي تساعد في تهدئة البشرة وتخفيف الالتهابات. يُمكن تحضير هذا الماسك عن طريق خلط نصف خيار مقطع مع ملعقتين كبيرتين من لبن الزبادي. يُطبَّق المزيج على الوجه ويُترك لمدة 20 دقيقة قبل الشطف بالماء. يُساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتفتيح لونها.



زيت جوز الهند

يُعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا قويًا. يمكن استخدامه لترطيب الوجه أو الجسم، كما يُعتبر مفيدًا للأشخاص ذوي البشرة الجافة. يُمكن تطبيق زيت جوز الهند مباشرةً على البشرة بعد الاستحمام، حيث يساعد في الحفاظ على الرطوبة.

ماء الورد

يُستخدم ماء الورد كتونر طبيعي يُساعد في تقليل حجم المسام وتهدئة البشرة. يمكن رشه على الوجه بقطعة قطن، مما يُعطي شعورًا بالانتعاش ويعمل على توازن مستوى الحموضة في البشرة. يُفضل استخدامه يوميًا كجزء من روتين العناية بالبشرة.

ماسكات لشد التجاعيد

ماسك الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وفيتامينات تغذي البشرة. لتحضير الماسك، يُهرس نصف أفوكادو ناضج مع ملعقة كبيرة من العسل. يُطبق المزيج على الوجه لمدة 15-20 دقيقة ثم يُشطف بالماء. يُستخدم هذا الماسك لتغذية وترطيب البشرة الجافة.

الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر مضادًا للأكسدة ويساعد في محاربة علامات الشيخوخة. يمكن استخدامه كغسول للوجه عن طريق تحضير كوب من الشاي الأخضر، ثم تركه ليبرد واستخدامه لغسل الوجه. يُفضل استخدامه مرتين في الأسبوع.

