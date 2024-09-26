حال معاقبة مانشستر سيتي، جوارديولا مرشح لقيادة منتخب إنجلترا

دخل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دائرة ترشيحات قيادة منتخب إنجلترا في الفترة القادمة، خلفا لـ جاريث ساوثجيت الذي قدم استقالته عقب الإخفاق في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 1-2 في المباراة النهائية.

وكشفت تقارير إنجليزية، ترشيح جوارديولا لتولي قيادة منتخب إنجلترا بشكل دائم حال حدوث أي عقوبات ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في التحقيقات الدائرة بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم التفاوض مع جوارديولا لقيادة المنتخب في حالة حدوث عقوبات قوية قد تجبر المدرب الإسباني على إنهاء مشواره مع السيتي.

ويتولى قيادة منتخب إنجلترا في الوقت الحالي المدرب لي كارسلي بعد رحيل ساوثغيت عن منصبه، حيث قاد كارسلي الأسود الثلاثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية التي انطلقت منافساتها في شهر سبتمبر الجاري.

وفاز المنتخب الإنجليزي على حساب إيرلندا الشمالية وفنلندا بنتيجة 2-0 في المباراتين ليفتتح مشواره مع كارسلي بشكل رائع.

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في العالم والحاقدون يريدون اختفاءه

فيما أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن بعض الحاقدين يرغبون في أن يختفي الفريق من على وجه الأرض.

ويواجه مانشستر سيتي إمكانية خصم نقاط من رصيده أو حتى الإقصاء من الدوري الإنجليزي، الممتاز بعد اتهامه بارتكاب 115 مخالفة للوائح المنافسات، بعد تحقيقات بشأن التعاملات المالية للنادي.

تصريحات قوية لجوارديولا

وقال جوارديولا في وقت سابق إن بعض منافسي النادي يرغبون في إدانة فريقه، وإصدار عقوبات مغلظة بحقه.

وأوضح: “خلال موسم، يمكن القول يا له من موسم سيئ، لكن بالنسبة للأداء بعض الناس يقولون إنه أمر مخز، إنه كارثة، أمر غير مقبول”.

وتابع: "لكني أقول، أنا أسف، أريد الدفاع عن فريقي، خاصة في هذه الأيام الحديثة، عندما يتوقع الجميع عدم هبوطنا وأن نختفي من على وجه الأرض والعالم، نعيش ليال أفضل من المنافسين، لهذا السبب نفوز كثيرا".

وأكد المدرب الإسباني: "نحن عمليون للغاية كفريق، انظر إلى النتائج، يعتقد الناس أنه إذا كان لديك بناء للهجمة، والكثير من التمريرات وربما لا توجد كرات طويلة أو تحولات سريعة من الدفاع للهجوم، فإننا لسنا عمليين".

واختتم قائلا: على المستوى العملي، نحن أفضل فريق في العالم".