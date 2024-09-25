مانشستر سيتي يصدر بيانا رسميا حول إصابة رودري

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة لاعبه الإسباني رودري على مستوى الركبة اليمنى، خلال مواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يستطع الدولي الإسباني استكمال المباراة، ليغادر ملعب الاتحاد في منتصف الشوط الأول، بسبب الإصابة.

بيان مانشستر سيتي حول إصابة رودري

وأصدر النادي الإنجليزي بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، أكد خلاله معاناة رودري من إصابة على مستوى الأربطة في الركبة اليمنى.

وأشار إلى سفر صاحب الـ28 عاما إلى إسبانيا الأسبوع الجاري، للخضوع لمزيد من الفحوصات تحت إشراف أحد المتخصصين.

وأضاف السيتي: "لا يزال التقييم مستمرا لتحديد مدى الإصابة والتشخيص المتوقع".

واختتم السيتي بيانه بتمني الشفاء العاجل للاعب، مشيرا إلى عزمه على إمداد المشجعين بباقي التطورات المتعلقة بإعادة تأهيل اللاعب لاحقا.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بوجود اشتباه حول إصابة رودري بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وهو ما لم يوضحه السيتي بعد في بيانه.