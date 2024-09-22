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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق آرسنال، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال

1. ليفربول 12 نقطة
2. مانشستر سيتي 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. تشيلسي 10نقاط
5. آرسنال 10نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 8 نقاط
8. فولهام 8 نقاط
9. نوتينغهام فورست 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

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