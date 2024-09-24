جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد بكأس الرابطة

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ضد ضيفه واتفورد، اليوم الثلاثاء، في الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وقرر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا إراحة عدد من نجومه بعد المباراة المثيرة التي خاضها الفريق ضد آرسنال قبل يومين، في الدوري الإنجليزي.



تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا

الدفاع: ووكر، ستونز، برايثوايت، لويس

الوسط: أوريلي، نونيز، مكاتي

الهجوم: دوكو، فودين، جريليش