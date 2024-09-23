بعد تأكيد الإصابة بها في أسوان.. بكتيريا الإيكولاي تثير الجدل.. الأطباء: «تصيب الإنسان عن طريق الفم وتستوطن الأمعاء.. يجب الحذر من الأطعمة والمياه الملوثة».. ومتخصصون يكشفون طرق القضاء عليها

أثار أعلان وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، عن ظهور نتائج التحاليل، التي تمت على مرضى النزلات المعوية في أسوان، والتأكيد بأنها أظهرت وجود عدوى بكتيرية قولونية "الإيكولاي"، ردود أفعال واسعة بين المصريين، الذين طرحوا أسئلة عن أسباب ظهور عدوى "الإيكولاي" وتأثيرها وكيفية تفادي العدوى بها.

أسباب ظهور بكتيريا الإيكولاى في أسوان

وأرجع العديد من الأطباء أسباب ظهور بكتيريا الإيكولاى، لدى حالات النزلات المعوية في أسوان، إلى إصابة الإنسان بها عن طريق الفم، حيث تدخل هذه البكتيريا وتستوطن الأمعاء وتبدأ بإحداث المشاكل المختلفة داخل جسم الإنسان.

الإصابة ببكتيريا الإيكولاي، فيتو

وتشكل حموضة الأمعاء والمعدة وبعض أنواع الأجسام المضادة الموجودة في جسم الإنسان خطوط الدفاع الأولى لهذه الأنواع من بكتيريا "الأيكولاي"، وإذا لم يتمكن الإنسان من القضاء عليها فإن أعراضها تبدأ بالظهور على جسم الإنسان خلال 24 إلى 72 ساعة من بداية التعرض لهذه البكتيريا.

أما طرق انتقال جرثومة "أيكولاي" فتشمل (شرب ماء ملوث خاصة ماء الحنفية غير المعقم بالكلور في بعض الدول، أو شرب الماء من أماكن خاصة للماء غير معقمة مثل الآبار، والبحيرات، وبرك السباحة، بالإضافة لتناول طعام ملوث، مثل الأطعمة غير المطهوة بشكل صحيح خاصة اللحوم، واللبن غير المبستر، والعصائر، الخضروات النيئة أو الأجبان.

يمكن انتقال بكتيريا "أيكولاي" من المصابين بها، الذين يعملون في المطاعم، ويلمسوا الطعام بدون غسل أيديهم جيدًا بعد الدخول للمرحاض، والاتصال المباشر بالحيوانات قد ينقل البكتيريا في المزارع وغيرها.

تسريب الصرف الصحي سر ظهور بكتيريا الإيكولاي

وقال الدكتور محمد جمال شلبي، أخصائي الأطفال والحضانات بمستشفى الجمالية المركزي: "إن عدوي E coli تحدث نتيجة تلوث المياه بتسريب صرف صحي، ويصاب الشخص بـ أيكولاي نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي على مياه الشرب، وهذه البكتيريا موجودة في أي منزل في الحمامات وهذا أمر طبيعي، لذا لابد من تطهير الحمامات وغسل ايدينا بعد الانتهاء من الحمام لتجنب الإصابة بها".

بكتيريا الإيكولاي، فيتو



وتابع الدكتور محمد جمال حديثه عن شائعة المرض الغامض في أسوان قائلا: "أنا كلمت دكتور صديقي من الأقصر، ونفي تمامًا الكلام المنتشر فلا توجد أي حالات وصلت عندهم بوجود مرض غامض، وكلها حالات نزلات معوية فيروسية، والوضع في أسوان ليس كما يبدى الناس...".

خلط بين مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

أما الدكتور الصيدلي أحمد صقر فقال: "خلاصة بيان وزارة الصحة بشأن الإصابات في أسوان... حصل خلط بين مياه الشرب والصرف الصحي داخل القري بأسوان، التي حدث نزلات معوية وإصابات، وسبب المرض تلوث المياه بكتيريا (أيكولاي)، وهي بكتريا شبيها في الأعراض (إسهال- قيء - سخونة - ألم بالجسم).

وعن طرق نقل العدوي، قال الدكتور الصيدلي أحمد صقر "عموما يا جماعة نخلي بالنا جدا ونمنع نقل العدوي عن طريق غسل الأيدي بشكل مستمر، وطبخ اللحوم والاسماك بشكل جيد جدًا، امنعوا الأكل غير المطهو "النيء" مع غسل الأواني التي تستخدم في طهي الطعام، وغسل الخضروات والفواكه قبل الأكل، وشرب مياه نظيفة مفلتره بلاش شرب مياه الشوارع والأماكن العامة، بلاش أكل الشارع هذه الفترة".

ضرورة غسل الغذاء جيدًا لتفادي الإصابة ببكتيريا الإيكولاي، فيتو

وقال "إذا حدثت أعراض لنزله معوية لأي شخص ضروري يتناول محلول الجفاف الفموي (أي نوع متوفر) سوا للكبار أو الاطفال، وأذا حدث اسهال بطريقه شديدة ضروري التوجه إلي أقرب مستشفى... اطمئنوا الموضوع بسيط إن شاء الله"

نصائح لتفادي الإصابة ببكتيريا الإيكولاي

وقدم استشاري التغذية سراج المصرى نصيحة لتفادي الإصابة ببكتيريا الأي كولاي: " النصيحة التي قدمتها ولازلت اقدمها غلى المياه جيدا ومن ثم تقطيرها، ننصح باستخدام فلاتر جيدة للمياه، واستخدام الملح الحيرى، الفحم الحجري..الصوف الكتان فى عمليات التقطير، والغلى المباشر يقتل 90 % من البكتيريا. ويتم ترك المياه فى الشمس ساعة قبل التقطير، حيث تقتل الشمس نسبة 100% من البكتيريا."

تفادي الفلاتر الرخيصة، فيتو

وقال سراج المصري "ننصح بأخذ الحيطة والحذر جيدًا، وعدم استخدام الفلاتر الرخيصة، تسبب التليف تسبب وجود الأملاح فى الحالب، وتدمر جدار المعدة

وتؤدى إلى فقدان الشهية واضطرابات القولون، وتعتبر الفلاتر الرخيصة خطر أكبر الماء نفسه"

الوضع تحت السيطرة في أسوان

وقال الدكتور الصيدلي شريف صالح: " النتائج أظهرت، حتى الآن وجود إصابات بطفيل الإيكولاي المسبب للنزلات المعوية الشديدة، وتأتي الإصابة من تناول طعام أو شراب ملوث بهذا الطفيل، ومياه الشرب في أسوان سليمه تمامًا، وخاليه من أي بكتيريا أو طفيليات أو كيماويات بعد تحليل أكثر من ١٠٨، محطة تحلية المياه بأسوان..".

حالات الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، فيتو

وأضاف دكتور شريف صالح فقال: "الوضع تحت السيطرة في أسوان والحالات المحجوزة بالمستشفيات مستقرة حتى الآن، طفيل الإيكولاي الملوث بالأكل، وهذا الطفيل يؤدي لنزلات معويه شديدة، وإذا ترك دون علاج صحيح قد يؤدي للجفاف والحاله بتتدهور مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

الإيكولاي تنتشر في إنجلترا والسر في الخس

أما الباحث، في مجال علوم الأوبئة والفيروسات ومؤسس دار العلوم البريطانية، دكتور عمار الحسيني فقال: " بكتيريا E coli المنتشرة حاليًا في الخس، ومسؤولون بريطانيون قالوا إنه "من المحتمل أن تكون الفيضانات قد جرفت فضلات الأغنام الملوث ببكتيريا إي كولاي E coli إلى محاصيل الخس، مما أدى إلى تفشي المرض."

ويقول المسئولون إن تغير المناخ سيكون له آثار متزايدة على الصحة العامة والأمن الغذائي مع مرور الوقت، وأدى استهلاك الخس الملوث إلى إصابة 259 شخصًا بالمرض، 75 منهم احتاجوا إلى دخول المستشفى في انجلترا.

وزير الصحة يكشف الإصابة ببكتيريا الإيكولاي في أسوان، يتو

وقال الدكتور عمار الحسيني: "أجرى الفريق البحثي بقيادة وكالة الأمن الصحي البريطانية تسلسل الجينوم الكامل، وأجرى مقابلات مع المرضى، وحلل استبيانات المرضى، وتتبع الخس عبر سلسلة التوريد، واستخدم طرقًا جديدة لتحديد هطول الأمطار ودرجة الحرارة قبل تفشي المرض، وكيفية استخدام الأرض المصابة، وموقع الأغنام المشتبه في أنها مصدر الفضلات."

وأضاف دكتور عمار الحسيني: "تعتبر الماشية والأغنام المستودعات الحيوانية الرئيسية، تشمل المواد الغذائية المرتبطة في كثير من الأحيان بتفشي بكتيريا STEC O157 المنقولة بالأغذية منتجات لحوم الأبقار أو الضأن النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، ومنتجات الألبان غير المبسترة، والمنتجات الطازجة التي تتعرض لمياه الأمطار الجارية أو مياه الفيضانات أو مياه الري التي تحتوي على فضلات الحيوانات."