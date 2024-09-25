هيئة الدواء: 76 ألف حملة تفتيش اكتشفت أماكن لتدوير الأدوية منتهية الصلاحية
أكد الدكتور علي غمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه عقد اجتماع مع كل شركات الدواء وشركات التوزيع والمخازن ونقابة الصيادلة لوضع آلية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق.
وأوضح في كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم أن حملات التفتيش بهيئة الدواء رصدت خلال ٧٦ ألف حملة تفتيشية أماكن لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدا أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة ضدها.
وكشف أنه جاري الاتفاق على آلية وتوقيت لسحب هذه الأدوية واعدامها بشكل كامل والآلية ستكون موجودة خلال الأسابيع القادمة.
وعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء للكشف عن إجراءات وآليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية.
جهود التفتيش الصيدلي
وتمكن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مكان غير مرخص، عبارة عن ٣ طوابق، يقوم بتصنيع بعض المستحضرات الصيدلية بمنطقة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.
وبتقنين الإجراءات، ودخول المكان؛ تم ضبط عدة مخالفات، من إدارة منشأة بدون ترخيص لمخزن غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، والقيام بتعبئة وتصنيع المستحضرات طبية، وضبط كمية من المستحضرات الطبية داخل المخزن مجهولة المصدر بدون فواتير، والمواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير، كميات من الجراكن والعبوات الفارغة التي تستخدم في التعبئة، ووجود ماكينة تعبئة، خمسة تانكات تحضير مواد خام، وميزان، وماكينة إنتاج.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١.
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