أمين نقابة الأطباء: كتابة الدواء بالاسم العلمي يحتاج لرقابة عند صرف الأدوية

قال الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء تعليقا على مطالبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزير الصحة بالتوصية للأطباء بكتابة الروشتات بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري، بأن هذا الأمر مطبق في كل الدول.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن كتابة الاسم العلمي في الروشتة سيسهل على المريض إيجاد الدواء، مؤكدا أن جميع المثائل تحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس الكفاءة والفعالية ولا يوجد خلاف بينهم.

وأوضح أن مجلس نقابة الأطباء لم يناقش الأمر حتى الآن، مؤكدا أنه إذا تم تعميم تطبيق كتابة الاسم العلمي فسوف يتم وضع آليات لتنفيذه وكيفية الرقابة عليه.

بيزنس بين شركات الدواء وعدد من الأطباء لكتابة الاسم التجاري للدواء

وعن وجود بيزنس بين شركات الدواء وعدد من الأطباء لكتابة الاسم التجاري للدواء، أكد الدكتور محمد فريد أنه أمر موجود ولا يمكن إنكاره ولكن عند تعميم كتابة الاسم العلمي وترك الأمر للصيدلي صرف الدواء المتاح عنده يمكن أن ينتقل هذا البيزنس من الأطباء إلى الصيادلة لذا يجب وضع معايير للتطبيق مع تشديد الرقابة عليه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن الحكومة ستنهي أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.