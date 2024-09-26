عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

محمد صلاح، كشف جابرييل أجبونلاهور، نجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا السابق، خطوة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول، في ظل انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

ويلقى محمد صلاح اهتماما كبيرا من أندية الدوري السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كان محل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي في الموسم الماضي، إلا أن ليفربول رحيل النجم المصري ليستمر مع الفريق.

وقال أجبونلاهور في حديثه لـ"talkSPORT"، إنه يعلم أن محمد صلاح سيترك ليفربول في نهاية الموسم الجاري، بعد أن وافق بالفعل على عرض مذهل للانتقال إلى الدوري السعودي، قائلا: "أعلم أن محمد صلاح سيرحل، لدي مصدر أخبرني أن صلاح سيرحل بالتأكيد".

وأضاف: لا يمكنك رفض ذلك إذا كنت محمد صلاح، لقد فعل كل شيء في ليفربول أليس كذلك؟".

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزا هاما أمام نظيره وست هام بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين “كأس كاراباو”.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام

وسجل كوانساه لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية حاول مدافع ليفربول إبعادها لتصطدم في كوانساه وتسكن الشباك، قبل أن يتعادل دييجو جوتا في الدقيقة 25، ويسجل مجددا في الدقيقة 49 ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 74 سجل محمد صلاح حضوره بالتوقيع على الهدف الثالث، قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الرابع للريدز في الدقيقة 90، والهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وشارك محمد صلاح في المباراة بالدقيقة 59 على حساب زميله فيدريكوا كييزا، ليعزز تقدم فريقه على وست هام بهدف ثالث.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو

وجاء تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كييزا، كورتيس جونز.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، نونيز.

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من البطولة عقب نهاية مباراة ليفربول ووست هام الليلة.