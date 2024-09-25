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الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس كاراباو

الموعد والقناة الناقلة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

يستعد فريق ليفربول بقيادة المحترف المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء لمواجهة نظيره وست هام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس كاراباو وذلك على ملعب "الأنفيلد".

موعد مباراة ليفربول ووست هام 


تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس كاراباو


تذاع ليفربول ضد وست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية عبر قناة beIN Sports 6.

 

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من البطولة عقب نهاية مباراة ليفربول ووست هام الليلة.


ويعود ليفربول إلى منافسات  الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمواجهة ولفرهامبتون، في الجولة السادسة.

 

وأكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول،  غياب أحد نجوم الريدز عن مواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعتقد أن كييزا قادر على لعب 90 دقيقة، فقد لعب 25 دقيقة كحد أقصى في الأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. أعتقد أنه لم يشارك في أي مباريات ودية مع يوفنتوس أيضًا".

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه قادر على البدء، وسنرى. هناك العديد من الخيارات أمامنا. هو جاهز للبدء في رأينا، لكن لا أعتقد أنه قادر على اللعب 90 دقيقة بالمستوى الذي سنلعب به ضد فريق قوي مثل وست هام".

 

 

غياب أليسون بيكر 

وتابع: "من المؤكد أن كيليهر سيكون في حراسة المرمى، أليسون يتحسن، لكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر قليلًا بالنسبة له، نأمل أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنه لن يكون موجودًا غدًا. هذا الشيء الوحيد المؤكد الآن".

واختتم: "لم أفاجأ بأداء كيليهير على الإطلاق. لقد كان جيدًا بالفعل في فترة الإعداد. لدينا حارسان رائعان، وحارسنا الثالث فيتزسلاف ياروش أيضًا حارس قوي. كان من الجيد رؤية كيليهير يحافظ على شباكه نظيفة، وقام بعمله بشكل جيد في الأوقات التي تطلبت تدخله".

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