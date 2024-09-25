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رياضة

كأس كاراباو، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثالث أمام وست هام

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كأس كاراباو، سجل محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، الهدف الثالث لفريقه في مرمى وست هام، بالدقيقة 74 من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين “كأس كاراباو”.

وشارك محمد صلاح في المباراة بالدقيقة 59 على حساب زميله فيدريكوا كييزا، ليعزز تقدم فريقه على وست هام بهدف ثالث.

وسجل كوانساه لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، بعد ركلة ركنية حاول مدافع ليفربول إبعادها لتصطدم في كوانساه وتسكن الشباك، قبل أن يتعادل دييجو جوتا في الدقيقة 25، ويسجل مجددا في الدقيقة 49 ليضع فريقه في المقدمة، قبل أن يعزز محمد صلاح فوز فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 74.

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو

تشكيل ليفربول أمام وست هام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، جو جوميز، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كييزا، كورتيس جونز.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، نونيز.

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور الـ16 من البطولة عقب نهاية مباراة ليفربول ووست هام الليلة.

ويعود ليفربول إلى منافسات  الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمواجهة ولفرهامبتون، في الجولة السادسة.

وأكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول،  غياب أحد نجوم الريدز عن مواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعتقد أن كييزا قادر على لعب 90 دقيقة، فقد لعب 25 دقيقة كحد أقصى في الأشهر الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. أعتقد أنه لم يشارك في أي مباريات ودية مع يوفنتوس أيضًا".

وأضاف: "لكننا نعتقد أنه قادر على البدء، وسنرى. هناك العديد من الخيارات أمامنا. هو جاهز للبدء في رأينا، لكن لا أعتقد أنه قادر على اللعب 90 دقيقة بالمستوى الذي سنلعب به ضد فريق قوي مثل وست هام".

غياب أليسون بيكر 

وتابع: "من المؤكد أن كيليهر سيكون في حراسة المرمى، أليسون يتحسن، لكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر قليلًا بالنسبة له، نأمل أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنه لن يكون موجودًا غدًا. هذا الشيء الوحيد المؤكد الآن".

واختتم: "لم أفاجأ بأداء كيليهير على الإطلاق. لقد كان جيدًا بالفعل في فترة الإعداد. لدينا حارسان رائعان، وحارسنا الثالث فيتزسلاف ياروش أيضًا حارس قوي. كان من الجيد رؤية كيليهير يحافظ على شباكه نظيفة، وقام بعمله بشكل جيد في الأوقات التي تطلبت تدخله".

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس كاراباو

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